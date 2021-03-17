Определились все четвертьфиналисты Лиги чемпионов

https://static.news.ru/photo/1f14e766-d996-11e9-a376-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf Vennenbernd/dpa/Global Look Press

17 марта стало известно, какие команды выходят в четвертьфинал Лиги чемпионов. Мюнхенская «Бавария» обыграла «Лацио» со счётом 2:1 на домашнем поле.

Кроме неё в 1/4 пробился клуб «Челси». Он в Лондоне обыграл «Атлетико» со счётом 2:0.

Ранее в четвертьфинал вышли «Порту», «Боруссия», «Ливерпуль», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и "Реал".

Жеребьёвка пройдёт в пятницу, 19 марта в Швейцарии. Действующим чемпионом футбольного турнира является «Бавария».

Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович пообещал «лично каждому футболист» команды бороться с расизмом. Он был потрясён оскорблениями, нанесёнными Рису Джеймсу ранее в социальных сетях, писал NEWS.ru.

Также ранее полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Жоржиньо Вейналдум забил в игре против «Вест Хэма» гол, который признали лучшим в 21-м туре премьер-лиги Англии (АПЛ). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Ливерпуля». Хавбек сделал красивую комбинацию и забил в угол ворот, пока вратарь бежал ему на встречу.

В топ-5 лучших голов также вошли удары Каллума Уилсона («Ньюкасл»), Маркоса Алонсо («Челси»), Патрика Бэмфорда («Лидс») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).