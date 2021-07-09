Определено будущее Месси

Аргентинский футболист Лионель Месси выбрал клуб, за который будет играть: 34-летний нападающий продолжит выступать за каталонскую «Барселону». Об этом сообщил в своём Twitter журналист Фабрицио Романо.

Спортсмен в ближайшее время подпишет новый контракт с «сине-гранатовыми». После Кубка Америки состоится встреча Месси с представителями клуба для оформления документов.

Barcelona are still on the same position: Leo Messi will stay and will sign his new contract until June 2023 in the next days, after Copa America. #FCB



No doubt around the club and Laporta - just matter of time to complete everything by financial point of view. #Messi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 10, 2021

Сборная Аргентины, за которую выступает футболист, пробилась в финал первенства. Её ждёт встреча с командой Бразилии 11 июля. Игра пройдёт в 03:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не может удовлетворить финансовые запросы Месси. Ходили слухи, что клуб готов даже отказаться от двух других спортсменов, чтобы подписать новый контракт со спортсменом. Покинуть «сине-гранатовых» могут Самуэль Умтити и Миралем Пьянич.

Даже сайт и социальная сеть для взрослых Stripchat, в которых представлены бесплатные выступления с веб-камерой в прямом эфире, предложили финансовую помощь «Барселоне», чтобы она могла сохранить контракт с Лионелем Месси.