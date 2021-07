Определено будущее Месси

Спортсмен в ближайшее время подпишет новый контракт с «сине-гранатовыми». После Кубка Америки состоится встреча Месси с представителями клуба для оформления документов.

Barcelona are still on the same position: Leo Messi will stay and will sign his new contract until June 2023 in the next days, after Copa America. #FCB



No doubt around the club and Laporta - just matter of time to complete everything by financial point of view. #Messi