«Они пляшут под американскую дудку»: Сергей Силкин о футбольных санкциях

Сергей Силкин / Фото Михаил Мокрушин/РИА Новости

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин в разговоре с корреспондентом NEWS.ru заявил, что решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы от участия в еврокубках сезона-2022/23, а сборную России — от выступления в Лиге наций и других турнирах национальных команд не является фатальным для РФ. По его словам, спортивные чиновники просто «пляшут под американскую дудку».

Это ни в какие ворота не лезет. Надо УЕФА, ФИФА и всем стальным отключить газ, может тогда до них дойдёт. Конечно, они пляшут под американскую дудку. Мы защищаем свои интересы. Отстранили и отстранили, мы от этого не умрём. Понятно, что мы будем вариться в собственном соусе без международных матчей. Если им интересно без нас, ну пусть, — сказал Силкин.

Экс-главный тренер «Динамо» добавил, что ситуация, при которой политика напрямую и откровенно вмешивается в спорт — недопустима. От этого нужно отходить, но нынешнаее положение дел в мире сделало олимпийские принципы неактуальными, считает он.

О решении УЕФА стало известно 2 мая. Российские клубы и сборные не участвуют в международных соревнованиях с конца февраля, когда началась спецоперация на территории Украины.

В начале марта УЕФА и ФИФА отказали Российскому футбольному союзу в рассмотрении апелляции на отстранение российских клубов и сборной от международных турниров.