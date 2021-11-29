«Он сослал мой народ»: футболист «Зенита» высказался о Сталине

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев высказался о бывшем главе СССР Иосифе Сталине. Он признался, что относится к нему плохо. Слова игрока приводит YouTube-канал Sports Интервью.

Во время войны около 30 тысяч ингушей ушли на фронт, а остальных всех депортировали. У меня бабушка была депортирована, она рассказывала, как в поезде ехали, — сказал Оздоев.

По его словам его бабушка видела очень много смертей по дороге, люди мёрзли в поездах и умирали без еды. Футблист признался, что относится к Сталину плохо.

При этом я не могу упрекать кого-то, кто к нему хорошо относится. Я могу плохо относиться, потому что он сослал мой народ. У меня есть на это обиды, — добавил Оздоев.

В текущем сезоне 29-летний футболист провёл три матча за «Зенит» в Российской Премьер-Лиге.

19 ноября сообщалось, что правнук Сталина попросил эксгумировать останки генсека.