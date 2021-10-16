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Огненный камбэк: «Спартак» чудом спасся в дерби с «Динамо»
Футбол

Огненный камбэк: «Спартак» чудом спасся в дерби с «Динамо»

08:31, 17 октября 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В 11-м туре РПЛ в московском дерби «Динамо» — «Спартак» победителя выявить не удалось, счёт — 2:2.

«Красно-белые» уступали по ходу матча 0:2, однако сравняли счёт в финале игры благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. От «бело-голубых» голами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин.

«Динамо», потеряв очки, опустилось на третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Сочи». «Спартак» идёт на седьмой позиции.

Как прошло старейшее столичное дерби — смотрите в галерее NEWS.ru.

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская премьер-лига, 11-й тур, матч «Спартак» — «Динамо»

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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