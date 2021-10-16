Огненный камбэк: «Спартак» чудом спасся в дерби с «Динамо»

Читайте нас в Google Новости

В 11-м туре РПЛ в московском дерби «Динамо» — «Спартак» победителя выявить не удалось, счёт — 2:2.

«Красно-белые» уступали по ходу матча 0:2, однако сравняли счёт в финале игры благодаря голам Георгия Джикии и Самюэля Жиго. От «бело-голубых» голами отметились Иван Ордец и Константин Тюкавин.

«Динамо», потеряв очки, опустилось на третье место в турнирной таблице, пропустив вперёд «Сочи». «Спартак» идёт на седьмой позиции.

Как прошло старейшее столичное дерби — смотрите в галерее NEWS.ru.