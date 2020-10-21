Николич заявил, что «Локомотив» в Австрии надеялся выиграть

https://static.news.ru/photo/e61093ba-13f1-11eb-bc4b-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/Global Look Press

Главный тренер футбольного «Локомотива» Марко Николич высказался по итогам матча группового этапа Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (2:2). По его словам, он «не очень доволен» ничьей, поскольку «красно-зелёные» планировали привезти из Австрии три очка.

Первые 35 минут играли хорошо, забили гол. Но, к сожалению, пропустили гол «в раздевалку». Это очень изменило сценарий игры. Сегодня заработали одно очко. Двигаемся дальше, — цитирует тренера «Чемпионат».

В группе А в первом туре также сыграли между собой мюнхенская «Бавария» и мадридский «Атлетико». Немцы учинили разгром — 4:0. В следующий игровой день, 27 октября, «железнодорожники» примут дома «Баварию», а «Зальцбург» в гостях сыграет против «Атлетико».

Ранее NEWS.ru сообщал, что бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко прокомментировал игру «Локомотива» против «Зальцбурга». По его словам, зацепить в гостях ничью очень неплохо. «Локо» вёл какое-то время активную игру впереди и, конечно, очень обидно, что оба гола в его ворота случились из-за досадных рикошетов, отметил Червиченко. В целом «Локомотив» не опозорился, считает он.