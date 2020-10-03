Николич не опроверг информацию о Кузяеве и Зе Луише

https://static.news.ru/photo/6b3aabc4-0647-11eb-80ef-fa163e074e61_660.jpg Марко Николич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич поделился впечатлениями от матча 10-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Химок». «Железнодорожники» одолели на своём поле подмосковный клуб со счётом 2:1.

Хочу поздравить команду с новой победой. За четыре игры собрали десять очков. Это была тяжёлая игра, но для нас было важно, что смогли забрать три очка. Сейчас будет перерыв, потом будем готовиться к продолжению чемпионата и к Лиге чемпионов. Мы должны ещё много работать. Я был доволен первым таймом, контроль в этом игровом отрезке был за нами, но во втором тайме немного нервничали и уже потеряли контроль, — заявил Николич.

Также сербский специалист прокомментировал состояние травмированных футболистов «Локомотива».

У нас нет возможности, чтобы поставить всю команду на поле. Смолов забивал у нас в последних двух матчах, должен был выйти сегодня, но получил травму на тренировке. Что касается Чорлуки, то он получил повреждение, из-за которого после 30-й минуты покинул поле. После ухода капитана всё поменялось на поле. Надеюсь, они присоединятся к команде после паузы на матчи сборной, — подчеркнул тренер.

По словам Николича, «железнодорожники» ещё будут усиливаться.

Я пришёл к вам с поля, у меня нет информации, поэтому не могу подтвердить информацию о Зе Луише и Далере Кузяеве, но мы будем делать усиления, — сказал Николич на послематчевой пресс-конференции.

Как ранее передавал NEWS.ru, 4 октября появилась информация, что Зе Луиш, ранее игравший за московский «Спартак», а сейчас выступающий за «Порту», перейдёт в столичный «Локомотив». Форвард подпишет с «железнодорожниками» контракт на три года.