«Неподобающий поступок»: Широков извинился перед избитым им арбитром

https://static.news.ru/photo/1cc57b08-dba0-11ea-9e72-fa163e074e61_660.jpg Роман Широков Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экс-футболист сборной России Роман Широков извинился перед арбитром Никитой Данченковым за инцидент во время матча любительских команд.

Во время матча с участием команды «Матч ТВ» на стадионе академии «Спартака» спортсмен напал на рефери, после того как тот показал ему красную карточку за брань.

По итогам вчерашнего матча и инцидента хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершённый мной, — написал Широков в своём Instagram.

По его словам, он прекрасно осознаёт, что «неназначение очевидного пенальти» и красная карточка «не могут быть причиной для размахивания руками».

Футболист выразил надежду, что пострадавший от его рук арбитр скоро «вернётся в строй», а также извинился перед организаторами игры, партнёрами по команде и зрителями.

Ранее NEWS.ru писал, что 39-летний Широков ударил рефери по лицу, а после попытался его добить. Пострадавшему сняли побои, он намерен обратиться в полицию. Инцидент попал на видео.