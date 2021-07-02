«Не «Дом-2»: Черчесов об общении Дзюбы с командой и его завершении карьеры

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвящённой выступлению национальной команды на чемпионате Европы — 2020, заявил, что капитан Артём Дзюба эмоционально настраивал товарищей перед матчами турнира, но этого не афишировали. По словам наставника, сборная — это не телепроект «Дом-2», чтобы всё выставлять напоказ.

Последнее про афиширование деталей: сейчас все показывали, как капитан венгров настраивал своих игроков в раздевалке. Но я вас уверяю, Дзюба делал то же самое. Но каждому своё. Мы не «Дом 2», чтобы всё вам показывать, — заявил Черчесов.

57-летний специалист допустил, что нападающий петербургского «Зенита» завершит карьеру в сборной, как и Юрий Жирков. Однако на данный момент он не знает о планах футболистов.

Ранее Черчесов на пресс-конференции ответил на вопрос о возможной отставке. Он заявил, что «не привык покидать своё войско».