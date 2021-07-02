«Оставлять своё войско я не привык»: Черчесов высказался об отставке

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на пресс-конференции, посвящённой выступлению национальной команды на чемпионате Европы — 2020, ответил на вопрос о возможной отставке. 57-летний специалист заявил, что «не привык покидать своё войско».

Чтобы принять решение, нужно это обсудить. Оставлять своё войско я не привык. Надо воевать. Ещё раз, мы пообщаемся [с руководством] и если что, снова вас всех соберём, — сказал Черчесов.

Он добавил, что главная ответственность, которая стояла перед ним, — выход на европейское первенство, а «всё остальное, как говорится, по ходу действий». Тем не менее впереди его ждёт встреча с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым, который должен определить дальнейшую судьбу Черчесова. Сам же тренер не готов принимать «импульсивных решений».

Чтобы к чему-то прийти, надо всем успокоиться и выдохнуть. А подавать в отставку или нет — мы спокойно и по-деловому решим. На этом пока давайте остановимся. Детального разговора с моим руководителем пока не было. Сказать «спасибо и до свидания» можно. Но кто этим дальше будет заниматься — это нужно знать, — добавил он.

Сейчас все мысли российского тренера заняты будущей игрой против Хорватии, которая состоится 1 сентября в рамках отборочного турнира на чемпионат мира — 2022.

Сборная России под руководством Станислава Черчесова заняла четвёртое место в группе B на Евро-2020, проиграв бельгийцам (0:3) и датчанам (1:4). Единственные три очка коллектив заработал в матче с Финляндией, который завершился победой российской команды с минимальным счётом 1:0.

Ранее группа российских футбольных болельщиков заявила о намерении добиться увольнения главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова после провального выступления команды на Евро-2020.