Неспортивное поведение: общественники намерены уволить Черчесова по суду

Группа российских футбольных болельщиков заявила о намерении добиться увольнения главного тренера национальной сборной по футболу Станислава Черчесова после провального выступления команды на Евро-2020. 1 июля инициаторы разбирательства должны направить в Российский футбольный союз (РФС) досудебную претензию, однако они уверены, что без вмешательства правосудия дело вряд ли обойдётся. В РФС работу тренера признали неудовлетворительной, но расстаться с ним не готовы. NEWS.ru разбирался, какие последствия может повлечь за собой подобный прецедент.

«Выкрутить барахлящие детали»

Инициаторами громкого разбирательства стали лидер общественного движения «Новая Россия» Алина Жестовская и юрист Ольга Гольцева.

Алина Жестовская alinazhestovskaia/instagram.com

В беседе с NEWS.ru Жестовская сообщила, что она и группа граждан намерены добиваться отстранения Станислава Черчесова от руководства национальной сборной всеми легальными методами. По её словам, сегодня подготовлены первые документы для отправки в РФС, поскольку необходимо соблюсти порядок досудебного урегулирования, а также прояснить некоторые правовые аспекты трудовой деятельности главного тренера сборной.

Мы готовы к долгим и нудным препирательствам. В конце концов, если бы у Черчесова и руководства РФС взгляды и мироощущения совпадали с оценкой, которую выставляют ситуации граждане России, то отставки «по собственному желанию» или «в связи с утратой доверия» последовали бы в футбольной сборной незамедлительно, — указала Жестовская.

Она признала, что с наскока сложившуюся систему не «демонтировать». А вот попытаться в рамках своих возможностей и правового поля «выкрутить барахлящие детали» вполне возможно, указала собеседница издания.

«В качестве истцов также готовы выступить болельщики и даже профессиональные спортсмены со всей России. Они с нами уже связываются. Предлагают поддержку. Люди готовы собирать подписи, участвовать в подаче коллективных жалоб и заявлений. В этой ситуации всем, как говорится, за державу обидно», — призналась Жестовская.



Она подчеркнула, что «вопрос даже не в баснословных гонорарах Черчесова и их несоразмерности результатам труда, а в том, что он ведёт свою деятельность под флагом России».

В итоге, сетует Жестовская, по результатам работы Черчесова во всём мире судят о российском спорте.

Если кто-то в РФС и дальше хочет принципиально сохранить Станислава Саламовича [Черчесова] в качестве основного спортивного менеджера, то пусть это делают в составе какого-то коммерческого клуба. Могут даже сборную сколотить с какой-нибудь своей геральдикой. А дальше позорить честь нашей страны под нашими госсимволами народ не позволит, — заключила Жестовская.

В свою очередь юрист Ольга Гольцева не исключила, что добиваться увольнения Черчесова придётся через суд. Она подозревает, что Черчесов не соответствует занимаемой должности, апеллируя к приказу Минспорта. В нём, в частности, отмечается, что кандидатура главного тренера сборной должна соответствовать требованиям единого квалификационного справочника. В числе указанных требований — эффективная организация тренировочного процесса и достижение высоких результатов.

То, что деятельность футбольной сборной неэффективна, все мы увидели в прямом эфире. Если честно, я рыдала, — призналась Гольцева.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Она также указала и на непрозрачность финансирования национальной сборной: «Команда финансируется Минспортом. Соответственно, речь идёт о бюджетных деньгах. И мы как налогоплательщики вправе знать, на что эти средства тратятся».

Плохой, но свой?

В среду технический комитет РФС официально признал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы неудовлетворительной, однако выразил ему доверие в дальнейшей работе. Об этом сообщил глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович. По его словам, «техком выразил доверие Станиславу Саламовичу и пожелал ему удачи на посту главного тренера сборной».

Гершкович также сообщил, что Черчесов на заседании техкомитета представил подробный отчёт, который показал, что «мы в физическом плане не уступили никому». При этом, посетовал Гершкович, уровень мастерства футболистов уступает конкурентам.

Президент Владимир Путин во время сегодняшней прямой линии тоже прокомментировал проигрыш российской сборной по футболу. Глава государства призвал подумать, «что можно изменить», в том числе в «кадровой составляющей». При этом Путин отметил, что у россиян «потенциал очень хороший».

Напомним: сборная России не вышла из группы на Евро-2020, заняв в ней четвёртое место. Россияне проиграли Бельгии со счётом 0:3 и Дании со счётом 1:4. Единственная победа на групповом этапе случилась в матче с Финляндией (1:0). Сам Черчесов после проигрыша датчанам признал, что «игра сложилась не в нашу пользу». «Нужно всё оценить и переоценить, осмыслить матч, пересмотреть и сделать выводы», — сказал главный тренер сборной.

«Подарил счастье»

Главный редактор Sport24.ru Самвел Авакян назвал подобные попытки сместить Черчесова с поста «продолжением хейта». Он полагает, что такие вопросы «должны решать профессионалы, а не группа товарищей».

Да, сборная провалилась, да, Черчесов, наверное, допустил ряд ошибок. Но мне по-человечески обидно за специалиста, у которого немало заслуг. Это, конечно, не индульгенция на всю оставшуюся жизнь, но именно Черчесов подарил России большое-большое счастье, — указал Авакян.

Станислав Черчесов Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Независимо от мнения россиян у главного тренера существует контракт, напомнил в разговоре с NEWS.ru адвокат Григорий Сарбаев. Он подчеркнул, что условия контракта чаще всего не разглашаются.

Попытки уволить Черчесова натолкнутся, очевидно, на юридическое оппонирование к контракту его юристов в суде либо на «мирную» выплату значительной компенсации за досрочное прекращение трудовых отношений с учётом интересов сторон, — указал эксперт.

Он признал, что мнение российских болельщиков тут совершенно не учитывается, несмотря на все их претензии.

В Госдуме также обсуждают фиаско сборной, но считают, что кадровые решения — дело РФС. Член комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и молодёжной политике Дмитрий Свищев пояснил NEWS.ru, что «не надо поддаваться на провокации и эмоции, а стоит подходить к проблеме с холодной головой».

Свищев предположил, что в условиях контракта с Черчесовым вообще не прописана необходимость выхода из группы на Евро-2020. По его оценкам, существует множество нюансов, которые могут подстегнуть или, напротив, ограничить кадровые решения в отношении Черчесова и членов тренерского штаба.