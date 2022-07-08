Назвавший Россию «задницей» футболист вернулся в «Спартак» Футболист Перейра вернулся в «Спартак»

Фото: Edgar Breshchanov/Global Look Press

Кристофер Мартинс Перейра

Люксембургский полузащитник московского «Спартака» Кристофер Мартинс Перейра вернулся в Россию, передает «Спорт-экспресс». Ранее футболист в соцсетях назвал Россию «задницей».

По данным источника, люксембургский футболист пройдет медосмотр и присоединиться к команде в Санкт-Петербурге, где «Спартак» готовится к матчу за Суперкубок России. Игра состоится 9 июля в 19:00 по московскому времени.

Анонсируя свое возвращение в Россию, футболист допустил курьёз. Он написал в соцсетях фразу: «Все в порядке, я скоро вернусь в задницу». Через три минуты пост был удален. Слово «задница» он заменил на «обратно». Однако пользователи успели сделать скриншоты.

25-летний Мартинс Перейра перешел в «Спартак» в середине сезона-2021/22. За красно-белых он провел 10 матчей в Российской премьер-лиге, в которых забил один мяч.