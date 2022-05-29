Названа сумма, которую «Спартак» заработал за победу в Кубке России «Спартак» за победу над «Динамо» в финале Кубка России заработал 40 млн рублей

Московский «Спартак» заработал 40 миллионов рублей за победу над «Динамо» в финале Кубка России по футболу, сообщает Metaratings.ru. Встреча прошла в «Лужниках» и завершилась со счётом 2:1 в пользу красно-белых.

Из этих 40 млн половина приходится на целевые выплаты от РФС, которые команда должна будет потратить на развитие детско-юношеского футбола в Москве.

За победы на предыдущих стадиях Кубка Росии «Спартак» заработал ещё 4 млн рублей, таким образом в сумме его доход составил 44 млн. Динамо за участие в финале получит 10 млн, а за весь турнир — 16.

«Спартак» стал обладателем Кубка России впервые с 2003 года.