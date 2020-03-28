https://static.news.ru/photo/220a7ffc-7109-11ea-8997-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Сердар Азмун может продолжить карьеру в чемпионате Италии.

Иранским футболистом интересуется «Наполи» — итальянская команда может приобрести форварда во время летнего трансферного окна. «Зенит» оценивает трансфер Азмуна в €25 млн, сообщает TodoFichajes.

Азмун перешёл в «Зенит» в начале 2019 года из казанского «Рубина». В нынешнем сезоне футболист сыграл в 21 матче чемпионата России, забив 10 голов.

Аргентинский нападающий итальянского «Интера» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в испанской «Барселоне». В настоящий момент «Барселона» договорилась с футболистом о заработной плате и сроках контракта. Годовая зарплата Мартинеса в испанской команде составит €17 млн, писал ранее NEWS.ru.