https://static.news.ru/photo/89000cda-70dd-11ea-a8d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/lautaromartinez

Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба «Интер» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в испанской «Барселоне».

В настоящий момент «Барселона» договорилась с 22-летним футболистом о заработной плате и сроках контракта. Годовая зарплата Мартинеса в испанской команде составит €17 млн. «Барселона» заплатит «Интеру» предусмотренную по контракту полную сумму отступных в размере €111 млн, сообщает TuttoSport.

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб. Португальца хотят приобрети французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, писал ранее NEWS.ru.