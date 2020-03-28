Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба «Интер» Лаутаро Мартинес продолжит карьеру в испанской «Барселоне».
В настоящий момент «Барселона» договорилась с 22-летним футболистом о заработной плате и сроках контракта. Годовая зарплата Мартинеса в испанской команде составит €17 млн. «Барселона» заплатит «Интеру» предусмотренную по контракту полную сумму отступных в размере €111 млн, сообщает TuttoSport.
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил о желании покинуть итальянский клуб. Португальца хотят приобрети французский «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложение, писал ранее NEWS.ru.
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