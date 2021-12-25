«Могли бы отдохнуть в Крыму или Сочи»: Журова об отпуске футболистов

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Геннадий Голубин, представитель хавбека московского «Динамо» Арсена Захаряна, назвал не соответствующими действительности слухи об интересе к российскому футболисту со стороны мадридского «Реала». В разговоре с Metaratings он охарактеризовал их как фейк.

Эта информация — фейковый вброс, — сказал Голубин. 25 декабря появилась информация, что мадридский «Реал» якобы проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Захаряну. Отмечалось, что с представителями московского клуба уже общался...