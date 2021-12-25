«Могли бы отдохнуть в Крыму или Сочи»: Журова об отпуске футболистов
Депутат Госдумы Журова предложила футболистам отказаться от отдыха на зарубежных курортах
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
17:11, 26 декабря 2021
Светлана ЖуроваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова предложила футболистам отказаться от отдыха на иностранных курортах. По её словам, в России есть «прекрасные места, как Крым и Сочи», где можно отдохнуть, сообщает «Рейтинг Букмекеров».
Если бы футболисты получали столько же денег, как и другие спортсмены, они бы не полетели на Мальдивы. <...> Я не могу их осуждать, потому что у них есть семьи. Нужно понимать, что в России нет тёплого субъекта. Но футболисты могли бы отдохнуть в таких прекрасных местах, как Крым или Сочи! — сказала Журова.
Также депутат отметила, что футболисты поступают безрассудно, отправляясь на летние курорты зимой. Это не рекомендуется врачами.
Я бы на месте футболистов никуда бы не полетела сейчас отдыхать, а уже 2 января была бы на тренировке до 31 января, — заключила она.
Ранее сообщилось, что Журова предложила отказаться от проведения международных соревнований в Соединённых Штатах. Она считает, что в первую очередь в странах, принимающих те или иные турниры, должны быть обеспечены комфортабельные условия, в том числе в отношении мер безопасности, чего не наблюдается в США.