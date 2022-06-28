«Мир держится на деньгах»: Мостовой об Оздоеве в клубе из Саудовской Аравии Мостовой посоветовал Оздоеву перейти в клуб из Саудовской Аравии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Магомед Оздоев

Бывший футболист сборной России и «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на известие о том, что экс-полузащитник «Зенита» может перейти в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Хиляль». Мостовой считает, что нужно принимать это предложение, так как «мир держится на деньгах», передает «Чемпионат».

Если получится, то пускай едет. Сейчас мир держится на деньгах. Спортивные амбиции? Амбиции были в наше время. Сейчас на первом месте контракты. Может быть, правильно, что так делается. Без денег ты никто и никуда, — сказал Мостовой.

Оздоев в феврале 2018 года перешел в «Зенит» из «Рубина». Всего за сине-бело-голубых футболист провел 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач. Игрок покинул команду 25 мая.

Ранее нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.