Ещё один футболист «Зенита» покинул клуб Магомед Оздоев ушёл из «Зенита»

Фото Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев покинул санкт-петербургскую команду, сообщает пресс-служба российского клуба. Оздоев выступал за «Зенит» с 2018 года.

Футбольный клуб «Зенит» благодарит Магомеда Оздоева за самоотверженную и эмоциональную игру, готовность бороться до конца и значимый вклад в наши общие трофеи, — говорится в заявлении.

Магомед Оздоев перешёл в «Зенит» в феврале 2018 года из «Рубина». Всего за санкт-петербургский клуб футболист провёл 116 матчей, забил восемь голов и отдал 18 результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба объявил об уходе из санкт-петербургского клуба. Форвард выступал за команду с 2015 года.