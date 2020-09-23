Министр спорта МО назвал «вбросами» слухи о новом главном тренере «Химок»

Министр спорта Московской области Роман Терюшков развеял слухи о приходе новых лиц в футбольный клуб «Химки».
Ранее в СМИ появилась информация, что главным тренером команды может стать Игорь Черевченко, а бизнесмен Александр Удодов готов быть инвестором «Химок». Терюшков в беседе с порталом Sport24
Разговоры про Черевченко? Мы сейчас не обсуждаем никакие фамилии. Всё, что бродит в СМИ, это вбросы, они не имеют к клубу никакого отношения, — сказал Терюшков.
Комментируя приход Удодова в качестве инвестора, министр заметил, что таких вариантов «в принципе никогда не было».
Я не могу сказать, почему такая фамилия фигурирует. Для меня это загадка и домыслы, — признался Терюшков.
Как ранее сообщал NEWS.ru, «Химки» приняли решение расстаться с Дмитрием Гунько, который принял команду в качестве тренера перед началом сезона. Министр спорта Московской области заявил, что достигнутые при специалисте результаты неудовлетворительны.
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