Министр спорта МО назвал «вбросами» слухи о новом главном тренере «Химок»

https://static.news.ru/photo/ed37b984-fdb7-11ea-80ad-fa163e074e61_660.jpg Роман Терюшков Фото: vk.com/romanteryushkov

Министр спорта Московской области Роман Терюшков развеял слухи о приходе новых лиц в футбольный клуб «Химки».

Ранее в СМИ появилась информация, что главным тренером команды может стать Игорь Черевченко, а бизнесмен Александр Удодов готов быть инвестором «Химок». Терюшков в беседе с порталом Sport24 отметил , что подобные сообщения — это домыслы. Министр заявил, что в настоящее время обязанности главного тренера исполняет Игорь Ющенко, и он будет работать с командой как минимум до ближайшего матча с московским «Динамо».

Разговоры про Черевченко? Мы сейчас не обсуждаем никакие фамилии. Всё, что бродит в СМИ, это вбросы, они не имеют к клубу никакого отношения, — сказал Терюшков.

Комментируя приход Удодова в качестве инвестора, министр заметил, что таких вариантов «в принципе никогда не было».

Я не могу сказать, почему такая фамилия фигурирует. Для меня это загадка и домыслы, — признался Терюшков.

Как ранее сообщал NEWS.ru, «Химки» приняли решение расстаться с Дмитрием Гунько, который принял команду в качестве тренера перед началом сезона. Министр спорта Московской области заявил, что достигнутые при специалисте результаты неудовлетворительны.