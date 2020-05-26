«Милан» опроверг информацию о серьёзной травме Ибрагимовича

https://static.news.ru/photo/ee3509c0-9f40-11ea-a17f-fa163e074e61_660.jpg Златан Ибрагимович Фото: Lm/Fabrizio Carabelli / Ipa/Global Look Press

Итальянский футбольный клуб «Милан» опроверг информацию о тяжёлой травме шведского нападающего Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович во время вчерашней тренировки получил повреждение камбаловидной мышцы на правой голени. Ахиллово сухожилие совершенно не повреждено, — сообщает пресс-служба миланского клуба.

Ранее СМИ сообщали, что футболист получил разрыв ахиллова сухожилия.

NEWS.ru писал, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти готов вернуться к работе наставника. Он подчеркнул, что для него никакого значения не имеет экономический аспект, тренерской работой он занимается для удовольствия. Последним местом работы Спаллетти была итальянская «Рома», откуда его уволили в мае 2019 года.