«Милан» опроверг информацию о серьёзной травме Ибрагимовича

Итальянский футбольный клуб «Милан» опроверг информацию о тяжёлой травме шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Ибрагимович во время вчерашней тренировки получил повреждение камбаловидной мышцы на правой голени. Ахиллово сухожилие совершенно не повреждено, — сообщает пресс-служба миланского клуба.
Ранее СМИ сообщали, что футболист получил разрыв ахиллова сухожилия.
NEWS.ru писал, что экс-тренер «Зенита» Лучано Спаллетти готов вернуться к работе наставника. Он подчеркнул, что для него никакого значения не имеет экономический аспект, тренерской работой он занимается для удовольствия. Последним местом работы Спаллетти была итальянская «Рома», откуда его уволили в мае 2019 года.
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