Спаллетти заявил о желании вернуться к работе главного тренера

https://static.news.ru/photo/cf6cfbc6-9e62-11ea-81aa-fa163e074e61_660.jpg Лучано Спаллетти Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Бывший главный тренер футбольного клуба «Зенит» Лучано Спаллетти объявил, что готов вернуться к работе наставника.

Экономический аспект не имеет для меня никакого значения, я тренирую потому, что мне нравится это делать. Сейчас я вновь хочу вернуться на тренерскую скамейку, — приводит слова Спаллетти Sky Italia.

Итальянский тренер возглавлял российский клуб в период с 2009 по 2014 год. Вместе с «Зенитом» он стал двукратным чемпионом страны, и по одному разу обладателем Кубка и Суперкубка России. После возвращения в «Рому» помог команде стать вице-чемпионом Италии. Последним местом работы 61-летнего специалиста был итальянский «Интер», откуда его уволили в конце мая 2019 года. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Спаллетти является одним из кандидатов на пост наставника «Ньюкасла».

Ранее генеральный директор футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев заявил, что клуб из Петербурга станет чемпионом страны в юбилейный год. 25 мая коллективу исполняется 95 лет, сообщал NEWS.ru.