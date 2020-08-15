Месси решил покинуть «Барселону» после разгрома от «Баварии»

https://static.news.ru/photo/50dd3d14-dee2-11ea-9518-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/augenklick/Peter Schatz /Global Look Press

Нападающий Лионель Месси покинет «Барселону» в 2021 году. 33-летний аргентинец решил не продлевать контракт с клубом после разгромного поражения от «Баварии».

Как сообщает El Partidazo de COPE в Twitter, футболист может остаться в «Барселоне» только в случае серьёзных изменений в руководстве и абсолютной реструктуризации клуба.

Noticia @partidazocope



Informa @juanmacastano



Messi se harta y echa un Ã³rdago al club: si no hay un cambio de verdad en el @FCBarcelona_es , una reestructuraciÃ³n absoluta, no continuarÃ¡ a partir de 2021 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/dWahdE76Be — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 14, 2020

Контракт Месси с клубом действует до конца июня 2021 года.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу анонсировал скорые изменения в команде после её вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы в Лиссабоне проиграли четвертьфинальный матч мюнхенской «Баварии» с сумасшедшим для футбола счётом 2:8. Бартомеу также извинился за крупный проигрыш перед болельщиками.

Как писал NEWS.ru, разгромное поражение «Барселоны» породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых». Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино.