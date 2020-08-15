Месси решил покинуть «Барселону» после разгрома от «Баварии»

Контракт Месси с клубом действует до конца июня 2021 года.
Ранее президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу анонсировал скорые изменения в команде после её вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы в Лиссабоне проиграли четвертьфинальный матч мюнхенской «Баварии» с сумасшедшим для футбола счётом 2:8. Бартомеу также извинился за крупный проигрыш перед болельщиками.
Как писал NEWS.ru, разгромное поражение «Барселоны» породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых». Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино.