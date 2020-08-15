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Футбол

Месси решил покинуть «Барселону» после разгрома от «Баварии»

13:23, 15 августа 2020 20
Фото: Peter Schatz/augenklick/Peter Schatz /Global Look Press

Нападающий Лионель Месси покинет «Барселону» в 2021 году. 33-летний аргентинец решил не продлевать контракт с клубом после разгромного поражения от «Баварии».

Как сообщает El Partidazo de COPE в Twitter, футболист может остаться в «Барселоне» только в случае серьёзных изменений в руководстве и абсолютной реструктуризации клуба.

Контракт Месси с клубом действует до конца июня 2021 года.

Ранее президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу анонсировал скорые изменения в команде после её вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы в Лиссабоне проиграли четвертьфинальный матч мюнхенской «Баварии» с сумасшедшим для футбола счётом 2:8. Бартомеу также извинился за крупный проигрыш перед болельщиками.

Как писал NEWS.ru, разгромное поражение «Барселоны» породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых». Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино.

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