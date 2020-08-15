СМИ считают Почеттино будущим главным тренером «Барселоны»

Разгромное поражение «Барселоны» в четвертьфинале футбольной Лиги чемпионов от «Баварии» (2:8) породило слухи о скорой отставке главного тренера каталонцев Кике Сетьена. Соответственно, испанские СМИ «начали поиск» его преемника для «сине-гранатовых».
Основным претендентом на пост главного тренера гранда мирового футбола считается аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Об этом
Отмечается, что Почеттино, работавший в лондонском «Тоттенхэме», мог возглавить «Барселону» ещё в январе 2020 года, но тогда руководство каталонцев смутили его «ироничные заявления» в адрес клуба. В итоге команду возглавил Кике Сетьен.
Ранее NEWS.ru сообщал, что скорые изменения в команде после её вылета из Лиги чемпионов анонсировал президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу. По его словам, некоторые из руководителей клуба уже держат в голове свои предложения. Вскоре они будут озвучены.
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