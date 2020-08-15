Президент «Барселоны» после фиаско в Лиссабоне пообещал скорые перемены

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Самая яркая вывеска из серии четвертьфинальных встреч Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» изначально обещала подарить всем любителям футбола яркие эмоции. Но вряд ли кто-либо мог предположить, что всё обернётся сумасшедшей голевой феерией и итоговым поражением каталонской команды со счётом 2:8(!). Как «Бавария» растерзала «сине-гранатовых» — рассказывает NEWS.ru.

Очевидный фаворит Перед матчем главным фаворитом встречи была «Бавария». Ей отдавали предпочтения прогнозисты, эксперты, журналисты, болельщики — в общем, абсолютное большинство. Оно и понятно. То, что творит немецкая команда в...