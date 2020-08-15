Президент «Барселоны» после фиаско в Лиссабоне пообещал скорые перемены

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу анонсировал скорые изменения в команде после её вылета из Лиги чемпионов. Каталонцы в Лиссабоне проиграли четвертьфинальный матч мюнхенской «Баварии» с сумасшедшим для футбола счётом 2:8.
Бартомеу также извинился за крупный проигрыш перед болельщиками,
Теперь необходимо принять решения. Некоторые из нас уже держат их в голове. И мы их озвучим. Но сегодня мы не будем принимать решений. В первую очередь мы извиняемся перед нашими болельщиками и партнёрами, — отметил президент «сине-гранатовых».
Ранее NEWS.ru сообщал, что «Барселона» в игре против «Баварии» была полностью подавлена и сломлена. Каталонский клуб обыграли по всем фронтам. И даже главное оружие в виде гениального Месси нисколько команде не помогло! Матч в итоге завершился со счётом 2:8. Так великую «Барселону» не унижал никто и никогда.
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