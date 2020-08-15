Как «Бавария» выкатила труп «Барселоны» из Лиссабона

https://static.news.ru/photo/450bc9c6-de81-11ea-807b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON

Самая яркая вывеска четвертьфинального матча Лиги чемпионов «Барселона» — «Бавария» изначально обещала подарить всем любителям футбола яркие эмоции. Но вряд ли кто-либо мог предположить, что всё обернётся сумасшедшей голевой феерией и итоговым поражением каталонской команды со счётом 2:8(!). Как «Бавария» растерзала «сине-гранатовых» — рассказывает NEWS.ru.

Очевидный фаворит

Перед матчем главным фаворитом встречи была «Бавария». Ей отдавали предпочтения прогнозисты, эксперты, журналисты, болельщики — в общем, абсолютное большинство. Оно и понятно. То, что творит немецкая команда в этом сезон как до карантина, так и после него, вызывает сплошные восхищения. И это касается не только Бундеслиги, где баварскому клубу традиционно нет равных. «Бавария» без каких-либо прикрас показывает лучший футбол в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Это единственная команда, победившая во всех матчах с начала группового этапа ЛЧ. На её счету (до матча с «Барселоной») был 31 мяч — почти четыре гола за одну игру. Выдающийся результат! В 1/8 немцы с общим счетом 7:1 растерзали «Челси». Вторую молодость в команде переживает Роберт Левандовски с 13 голами в запасе. Для понимания: столько же с начала группового этапа забила вся «Барселона». В общем, нынешняя «Бавария» — это настоящий монстр.

А как же «Барселона»? А «Барселона» вся в проблемах.

Проблемная «Барселона» и её короткая скамейка

Каталонский клуб при новом наставнике Кике Сетьене напоминает тяжелого подростка. Куда ни глянь — одни проблемы (раньше тоже было не всё идеально в «Барселоне», но то, что происходит сейчас, не идёт ни в какое сравнение с прошлым). Непрекращающиеся скандалы в клубе, нескрываемые конфликты между игроками и тренером (даже Месси уже успели миллион раз отправить то в «Манчестер Сити», то в «Интер» — когда такое было!), странные трансферы, непонятный стиль игры и, вдобавок ко всему этому, короткая скамейка. Отличный набор, не правда ли? Во всей этой пучине проблем пока что сосредоточим внимание на последнем.

Проблемы с составом давно уже преследуют каталонскую команду. По той или иной причине «сине-гранатовые» в последнее время теряли большое количество игроков. Так было и в матче против «Наполи», такой же картина предстала и перед противостояниям с «Баварией».

Когда до матча оставалось чуть меньше часа, пресс-служба «сине-гранатовых» оповестила, что защитник Самюэль Юмтити заболел коронавирусом, из-за чего будет вынужден пропустить матч. Впоследствии, после публикации составов на матч, стало известно, что на поле с первых минут не появятся нападающий Антуан Гризманн и полузащитник Иван Ракитич. Но отсутствие француза не было связано с травмой или какай-то другой серьёзной проблемой. Всё дело в том, что к противостоянию с «Баварией» на поле вернулись Серхио Бускетс и Артуро Видаль, которые отбывали дисквалификацию в матче с «Наполи». Поэтому француз начал матч на скамейке запасных.

Большие надежды были связаны с возможным возвращением нападающего Усман Дембеле. В СМИ говорилось о том, что врачи разрешили французу выйти на поле впервые с ноября. Однако и он не смог помочь команде.

Хотя вряд ли кто-то бы смог остановить эту «Баварию»... Но обо всём по порядку.

5 голов за 30 минут!

Игра началась динамично с первых же минут. «Барселона», понимая, с кем имеет дело, тут же начала активничать у ворот соперника. Уже на второй минуте «Бавария» чуть не привезла себе. К счастью, Мануэль Нойер убедительно сыграл в этом эпизоде. Не успели каталонцы опомниться, как тут же пошла атака в противоположную сторону, но, правда, уже Марк-Андре тер Стеген не смог спасти «Барселону». После подачи с левого фланга в штрафную «сине-гранатовых» Левандовски здорово сбросил мяч под удар Мюллеру и Томас выстрелом в касание поразил дальний угол ворот.

Следующего гола ждать пришлось недолго. На шестой минуте Дэвид Алаба отправил красивейший мяч... в свои ворота! Австрийский футболист правой ногой срезал мяч в ворота Нойера. Произошло это следующим образом: в штрафную «Баварии» стремительно ворвались Жоржи Альба и Луис Суарес. Испанец только собирался сделать передачу на уругвайца, но вдруг на их пути появился австриец. Алаба пытался прервать передачу, но в итоге сделал всю работу за форварда «Барселоны». Его удар, как ни пытался, Нойер вынести не смог.

Стоит сказать, что Гол Алабы воодушевил «Барселону». Каталонцы бросились вперёд. Сначала супермомент создал Суарес, но не сумел его реализовать. Затем после подачи Месси мяч едва не залетел в дальний угол. Лишь штанга подстраховала Нойера! В принципе, это были все острые моменты в исполнении «Барселоны», как минимум в первом тайме встречи. Да, один раз, на 20-й минуте, Месси отлично прошёл в штрафную соперника и нанёс удар, который имел большие шансы стать голевым, но для Нойера этот мяч не составил труда. Всё, что разворачивалось на поле после этого эпизода, шло под полную диктовку мюнхенцев. И что важно: все слаженные действия команды конвертировались в результат — чуть ли не каждый удар в створ ворот оборачивался голом.

За десять минут (с 21-ой и по 31-ую минуту встречи) «Бавария» поразила ворота «Барселоны» трижды! Сначала отличился Иван Перишич. Пока игроки «Барселоны» возились на середине поля, пытаясь понять, кому сделать пас, Серж Гнабри сыграл на опережение: отобрал мяч и отправил в сторону Перешича, а хорват уже сильным ударом перенаправил мяч в сетку ворот. Так, как прессенгует «Бавария» на чужой половине поля, не прессенгует никто, конечно.

В следующем голевом эпизоде отличился уже сам Гнабри. Он в полулёте переправил мяч в ворота немецкого голкипера испанской команды. К слову, с той игрой, что показывал тер Стеген голов в первом тайме на счету «Баварии» должно было быть больше. Намного больше! Тяжело вспомнить более неудачный мачт за последнее время в исполнении немца.

Четвёртый гол принёс «Баварии» Томас Мюллер. Киммих прострелил с правого фланга атаки во вратарскую, где Мюллер опередил Лангле и ударом в касание замкнул передачу. Счёт на табло стал 1:4 в пользу «Баварии».

Стоит отметить, что Месси, который феерил в матче против «Наполи», в противостоянии с немецкой командой был, по сути, совсем незаметен. И это, конечно, сильно сказывалось на результате. Точнее, на его отсутствии.

«Бавария» продолжила уничтожать «Барселону»

Второй тайм и первая замена Сетьена в виде Гризманна особых изменений не привнесла. И этот игровой отрезок прошёл при полном доминировании «Баварии».

Даже несмотря на то, что второй тайм команда Флика начала более спокойно, всё равно они продолжали давать результат. Уже на 53-й минуте наконец о себе заявил Роберт Левандовски, но его мяч отменили. Гол был забит из офсайда.

А вот спустя несколько минут после эпизода с участием Левандовского Суарес сыграл уже в рамках игры. Гол уругвайца на долю секунду вернул надежду на то, что ситуация как-то может перемениться, но у «Баварии» на этот вечер были другие планы. В оставшемся игровом отрезке голами отметились Йозуа Киммих и Роберт Левандовски (было бы очень обидно, если бы он в таком урожайном для «Баварии» матче, ушёл бы без голов). Вишенкой же на торте, настоящим апогеем в этой истории, стали заключительные голы от ... Филиппе Коутиньо. Действующий игрока «Барселоны», от которого никак не могут избавиться каталонцы по причине дорого ценника, достойным образом передал привет команде.

«Барселона» в этой игре была полностью подавлена и сломлена. Каталонский клуб обыграли по всем фронтам. И даже главное оружие в виде гениального Месси нисколько команде не помогло! Матч в итоге завершился со счётом 2:8. Так великую «Барселону» не унижал никто и никогда.