Месси осудил руководство «Барселоны» за уход Суареса

https://static.news.ru/photo/5344435a-ff34-11ea-8996-fa163e074e61_660.jpg Фото: Peter Schatz/Global Look Press

Шестикратный обладатель «Золотого мяча», 33-летний нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил недовольство руководству «Барселоны» за уход Луиса Суареса в «Атлетико».

По словам Месси, уругваец не заслужил, чтобы его выгнали таким образом. Он отметил, что Суарес — один из самых важных игроков в истории клуба, добившийся весомых достижений как в команде, так и индивидуально, сообщает RNS.

Ты не заслужил, чтобы тебя выгнали таким образом. Но правда в том, что в настоящий момент меня ничего не удивляет, — написал Месси в своем Instagram-аккаунте.

Лионель Месси также написал, что ему будет очень сложно не проводить время вместе с Суаресом, видеть его в футболке другого клуба и тем более играть против него.

Я тебя очень люблю, до скорой встречи, друг, — добавил он.

23 сентября стало известно, что Луис Суарес простился с одноклубниками. Покидая клубную базу, спортсмен не смог сдержать слёз. Форвард выступал за «сине-гранатовых» с 2014 года.

В составе «Барселоны» Суарес провёл 283 матча, в которых забил 198 мячей, четырежды выигрывал чемпионат и Кубок Испании, также побеждал в Лиге чемпионов и Суперкубке УЕФА, сообщал NEWS.ru.