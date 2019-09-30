https://static.news.ru/photo/a50b6334-e361-11e9-9fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geraldo Bubniak/Global Look Press

Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может вернуться на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера».

Восстановление футболиста проходит быстрее, чем предполагалось, и есть вероятность, что Месси вернётся в строй к матчу с «Интером». Окончательное решение об участии Месси тренерский штаб примет за день до матча, сообщает Sport.es.

Аргентинский футболист получил травму приводящей мышцы бедра левой ноги в начале августа в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».

Матч «Барселоны» и «Интера» пройдёт 2 октября на стадионе «Камп Ноу» в 22:00 мск.