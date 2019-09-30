Нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси может вернуться на поле в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского «Интера».
Восстановление футболиста проходит быстрее, чем предполагалось, и есть вероятность, что Месси вернётся в строй к матчу с «Интером». Окончательное решение об участии Месси тренерский штаб примет за день до матча, сообщает Sport.es.
Аргентинский футболист получил травму приводящей мышцы бедра левой ноги в начале августа в матче 6-го тура чемпионата Испании с «Вильярреалом».
Матч «Барселоны» и «Интера» пройдёт 2 октября на стадионе «Камп Ноу» в 22:00 мск.