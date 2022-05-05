Месси эмоционально отреагировал на выход «Реала» в финал ЛЧ Месси не поверил в выход «Реала» в финал Лиги чемпионов

Лионель Месси / Фото Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший футболист сборной Аргентины и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, как Лионель Месси отреагировал на камбэк и выход мадридского «Реала» в финал Лиги чемпионов. Форвард ПСЖ не поверил, что испанский клуб смог одолеть «Манчестер Сити» в полуфинале главного еврокубка.

Это что, шутка, что ли? Этого не может быть! — написал Месси Агуэро во время его стрима в соцсетях.

«Реал» Мадрид одержал победу над «Манчестер Сити» во втором матче полуфинала Лиги чемпионов со счётом 3:1. На 73-й минуте открыл счёт полузащитник «Сити» Рияд Марез На 90-й и 91-й минуте оформил дубль Родриго Гоэс из «Реала». В дополнительное время в составе «сливочных» голом отметился Карим Бензема.

Ранее бывший футболист «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов назвал ожидаемым решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские клубы и сборные от участия во всех соревнованиях под своей эгидой. Он считает, что в этом шаге нет ничего спортивного и российский футбол от этого сильно пострадает.