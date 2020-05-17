Мещеряков объяснил, что Сёмина не увольняли из «Локомотива»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков подчеркнул, что главного тренера московской команды Юрия Сёмина не увольняли, а просто не стали предлагать новый контракт.
Мы не прерывали соглашение. У Юрия Павловича нет в контракте пункта о продлении, поэтому он просто закончился. Это ни в коем случае не отставка, —
цитируетМещерякова Sportbox.ru.
Он отметил, что при принятии решения оценивались экономические, организационные, технические и вирусологические факторы.
Клуб на днях официально заявил, что Юрий Сёмин уходит с поста главного тренера команды. Новым наставником «железнодорожников» назначен Марко Николич.
Ранее NEWS.ru писал, что журналист Василий Уткин прокомментировал уход Сёмина из «Локомотива».
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