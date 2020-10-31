Медики диагностировали деменцию у 83-летнего чемпиона мира по футболу

https://static.news.ru/photo/278968d2-1c56-11eb-b3a9-fa163e074e61_660.jpg Бобби Чарльтон Фото: twitter.com/sirbobby

У чемпиона мира 1966 года в составе сборной Англии по футболу Бобби Чарльтона диагностирована деменция.

Старший брат Чарльтона, Джеки, который также является чемпионом мира — 1966, в последние годы тоже страдал деменцией. Он скончался в июле 2020 года. Об этом сообщает издания Mirror.

Бобби Чарльтон — воспитанник «Манчестер Юнайтед». Он выступал за клуб в 1956–1973 годах, став в их составе трёхкратным чемпионом Англии. Кроме того, футболист стал обладателем Кубка и четырёх Суперкубков Англии, а также победителем Кубка европейских чемпионов (современная Лига чемпионов).

В 1966 году сборная Англия с Чарльтоном в составе стала победителем домашнего чемпионата мира. Футболист завоевал «Золотой мяч». В 1994 году он был посвящён в рыцари.

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