Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Лейпциг» перенесли в Будапешт

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Матч 1/8 финала Лиги чемпионов между немецким клубом «Лейпциг» и английским «Ливерпулем» пройдёт не в Лейпциге, а в Будапеште на стадионе имени Ференца Пушкаша, об этом сообщает сайт УЕФА.

Перенос встречи связан с закрытием авиасообщения между Германией и теми странами, где выявлен «британский штамм» коронавирусной инфекции. Этот запрет действует до 17 февраля, а матч должен состояться днём ранее. Английский клуб обращался к властям Германии за разрешением на въезд в виде исключения, но немцы проигнорировали эту просьбу.

Рассматривался вариант, когда первый матч пройдёт в Ливерпуле, а второй, запланированный на 10 марта, в Германии. Позже было принято решение перенести матч на нейтральное поле.

Ранее гол футболиста «Ливерпуля» Жоржинью Вейналдума признали лучшим в 21-м туре премьер-лиги Англии. Хавбек сделал красивую комбинацию и забил в угол ворот, пока вратарь бежал ему на встречу. Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу «красных».

Как писал NEWS.ru, Томас Тухель стал главный тренером лондонского «Челси». 47-летний немецкий специалист минимум полтора года будут у руля команды. Бывший наставник «Пари Сен-Жермен» сменил на тренерском мостике «Челси» Фрэнка Лэмпарда, который был отправлен в отставку 25 января.