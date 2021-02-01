Гол футболиста «Ливерпуля» признали лучшим в туре Английской премьер-лиги

Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Жоржиньо Вейналдум забил в игре против «Вест Хэма» гол, который признали лучшим в 21-м туре премьер-лиги Англии (АПЛ). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Ливерпуля».
Как сообщила Lenta.ru, хавбек сделал красивую комбинацию и забил в угол ворот, пока вратарь бежал ему на встречу.
Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (FIFA) выступает против создания Европейской премьер-лиги, так как команды, которые будут участвовать в этом турнире, не смогут выступить на международных соревнованиях, проходящих под эгидой организации.
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