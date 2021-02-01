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Гол футболиста «Ливерпуля» признали лучшим в туре Английской премьер-лиги

02:43, 02 февраля 2021
Фото: gwijnaldum / Instagram

Полузащитник английского футбольного клуба «Ливерпуль» Жоржиньо Вейналдум забил в игре против «Вест Хэма» гол, который признали лучшим в 21-м туре премьер-лиги Англии (АПЛ). Матч закончился со счётом 3:1 в пользу «Ливерпуля».

Как сообщила Lenta.ru, хавбек сделал красивую комбинацию и забил в угол ворот, пока вратарь бежал ему на встречу.

В топ-5 лучших голов также вошли удары Каллума Уилсона («Ньюкасл»), Маркоса Алонсо («Челси»), Патрика Бэмфорда («Лидс») и Мохамеда Салаха («Ливерпуль»).

Сам Вейналдум уверен, что несмотря на хорошие результаты его клуба, «Ливерпуль» пока «далеко не в лучшем виде». ФК ещё должен доказать, что может вернуться к своему чемпионскому титулу.

В поледнее время клуб одержал победу над «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом» и поднялся на третье место в таблице. Для Вейналдума матч с «Вест Хэмом» стал 200-м за АПЛ.

Ранее NEWS.ru писал, что Международная федерация футбола (FIFA) выступает против создания Европейской премьер-лиги, так как команды, которые будут участвовать в этом турнире, не смогут выступить на международных соревнованиях, проходящих под эгидой организации.

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