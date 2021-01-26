Новым тренером «Челси» стал Томас Тухель

https://static.news.ru/photo/438069ee-6005-11eb-895c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON /Global Look Press

Немецкий специалист Томас Тухель официально назначен главным тренером лондонского футбольного клуба «Челси».

Контракт с новым наставником рассчитан на полтора года, сообщает пресс-служба команды. Тухель сменил на тренерском мостике «Челси» Фрэнка Лэмпарда, отправленного в отставку 25 января.

Лэмпард, проведший 13 лет в лондонском клубе в качестве игрока, занимал должность главного тренера с июля 2019 года. Он оказался худшим наставником «Челси» по среднему показателю набранных очков за матч в эпоху, когда командой владеет бизнесмен Роман Абрамович.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги «Челси» занимает девятое место в турнирной таблице после 19 сыгранных туров. В последних восьми играх национального чемпионата клуб одержал только одну победу при пяти поражениях.

Последним местом работы 47-летнего Тухеля был французский ПСЖ. С парижанами немец дважды становился чемпионом Франции и один раз выигрывал Кубок страны, он выводил команду в финал Лиги чемпионов впервые в клубной истории. Также Тухель работал главным тренером в дортмундской «Боруссии» и «Майнце».

Как сообщал NEWS.ru, новым тренером ПСЖ после ухода Тухеля стал аргентинец Маурисио Почеттино.