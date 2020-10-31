Острые моменты встречи: что не увидели болельщики в игре «Химки» — «Зенит»

Один из величайших футболистов всех времён Диего Армандо Марадона отмечает своё 60-летие.

Выходец из семьи потомственного рабочего и домохозяйки, Диего стал пятым ребёнком в семье, но первым мальчиком. По некоторым данным, род Марадоны корнями восходит к легендарному Марко Поло. Свой первый крупный...