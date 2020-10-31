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Футбол

Острые моменты встречи: что не увидели болельщики в игре «Химки» — «Зенит»

18:56, 01 ноября 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Матч 13-го тура РПЛ «Химки» — «Зенит» прошёл при пустых трибунах. Болельщики поддерживали петербуржцев, расположившись на балконах соседнего со стадионом дома. Фанаты «сине-бело-голубых» заняли три балкона.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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