Малафеев прокомментировал заявление Дриусси по поводу ухода из «Зенита»

https://static.news.ru/photo/ac0340a0-37cd-11eb-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Себастьян Дриусси Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев отреагировал на слова форварда Себастьяна Дриусси.

Отчасти Дриусси понять можно. Атакующий потенциал составляют другие игроки: Дзюба, Азмун, Малком. Ерохин хорошо выглядит впереди, — отметил Малафеев, слова которого приводит портал Championat.com.

По его словам, как правило, Дриусси вынужден выполнять другую роль, работать в прессинге и на подхвате. К сожалению, зачастую футболист вынужден выполнять черновую работу.

Малафеев также добавил, что в настоящий момент необходимо смотреть на реальную сложившуюся картину — сегодня в команде есть футболисты, которые приносят результат и играют гораздо лучше Дриусси.

Некоторое время назад появилась информация о том, что Дриусси в крайней степени недоволен своей командой. Футболист заявил, что ему очень бы хотелось поскорее вернуться в «Ривер Плейт».

Известно, что Дриусси отыграл за «Зенит» 129 матчей в различных соревнованиях. На счету аргентинца 24 гола и 21 результативный пас на партнёров.

Ранее NEWS.ru писал, что футбольный клуб «Краснодар» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) победил волгоградский «Ротор» со счётом 5:0.

Встреча проходила на домашнем стадионе команды из столицы Кубани. Ари открыл счёт на 14-й минуте, на 41-й он же увеличил разрыв, реализовав пенальти. Через две минуты отличился Магомед-Шапи Сулейманов. На 85-й и 90-й минутах дважды забил шведский легионер «Краснодара» Виктор Классон.