Ловчев: от Мельгарехо не было видно звёздности

https://static.news.ru/photo/d51d2f4c-bba8-11ea-a61b-fa163e074e61_660.jpg Лоренсо Мельгарехо (в центре) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший игрок футбольного клуба «Спартак» Евгений Ловчев считает, что «красно-белые» приняли правильное решение не продлевать парагвайского полузащитника Лоренсо Мельгарехо.

С ним изначально не стали продлевать контракт на два месяца. Он игрок запаса. Мельгарехо так и не стал основным игроком. И когда болельщики возмущаются, мол, как так, они должны понимать, что Доменико Тедеско дали некий карт-бланш. Я думаю, ему дали добро купить несколько хороших игроков, но только после того, как он расстанется со всеми ненужными, — сказал Ловчев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, неслучайно, что в последних играх появляются воспитанники.

Мельгарехо довольно долго находится в России и звёздности от него вино не было. «Спартак» должен, как и «Зенит», должен покупать лучших, параллельно воспитывая своих воспитанников. Он же и в «Краснодаре» играл, в средней команде, а оттуда выдающиеся игроки не выходят, — заключил он.

29-летний хавбек присоединился к «красно-белым» в марте 2016 года. Всего за «Спартак» он сыграл в 116 встречах и отличился 17 забитыми мячами.

В составе московского коллектива парагваец стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.