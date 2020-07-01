«Спартак» расстался с футболистами Шюррле и Мельгарехо

https://static.news.ru/photo/d0e07184-bbb0-11ea-a736-fa163e074e61_660.jpg Лоренсо Мельгарехо и Андре Шюррле Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Футбольный клуб «Спартак» объявил о завершении контрактов с двумя футболистами, которые покидают московскую команду.

Завершился срок арендного соглашения с атакующим полузащитником Андре Шюррле, права на которого принадлежат дортмундской «Боруссией». В составе «красно-белых» немецкий футболист провёл 18 матчей и забил два мяча.

Также клуб покинул полузащитник Лоренсо Мельгарехо, с которым завершился срок контракта, сообщает пресс-служба московской команды. Парагвайский футболист выступал за «Спартак» с марта 2016 года и провёл за клуб 116 матчей, забив 17 мячей.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». На 27-й минуте встречи полузащитник ЦСКА Никола Влашич открыл счёт после передачи защитника «армейцев» Марио Фернандеса. На 96-й минуте Влашич увеличил отрыв, забив гол на последней секунде матча.