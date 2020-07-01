Ловчев объяснил, должен ли был арбитр назначать пенальти «Краснодару»

https://static.news.ru/photo/e9698b8a-bbd0-11ea-8fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Футбольный клуб "Ростов" / FC Rostov/facebook.com

«Краснодар» на протяжении всего матча был сильнее в южном дерби против «Ростова». Но в итоге встреча в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги завершилась со счетом 1:1. Советский футболист Евгений Ловчев сравнил два дерби и признался, что за «Краснодаром» было интереснее наблюдать.

Вот говорили про «Спартак», а московское дерби неинтересно было смотреть. А южное по-настоящему дух захватывало! Удивительно, «Краснодар», который ещё не входил в игру, это их первый матч, находятся в великолепной форме и до последней минуты бегали, — сказал Ловчев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, «быки» показали хороший футбол, а «Ростов», в свою очередь, играет хуже, чем до перерыва в чемпионате.

Но есть основания — Попов и Еременко два игрока-конструктора, когда они выбыли, игра изменилась. Многие говорят о том, что VAR портит игру, а мне интересно дождаться решения по пенальти, например. Это продолжение футбола, — добавил экс-футболист.

Ловчев уверен, что назначенный пенальти в добавленное время — правильное решение. Уже в добавленное время Кайо сыграл рукой: за что в ворота Матвея Сафонова назначили очень сомнительный пенальти, который реализовал Ивелин Попов, сравняв счет на 10 добавленной минуте.

Рука эта — несчастье. Но я считаю, пенальти был! Игрок сбрасывает мяч, а от руки другого мяч отскакивает в противоположную сторону, он тем самым мешает футболисту дать пас, — заключил он.

Ранее NEWS.ru писал, что столичное дерби ЦСКА — «Спартак», которое прошло в рамках 25-го тура чемпионата России на стадионе «ВЭБ Арена», завершилось со счётом 2:0 в пользу «армейцев». Другой матч вторника между московским футбольным клубом «Локомотив» и «Крыльями Советов» завершился со счётом 1:1, «Уфа» на домашнем поле сыграла вничью с казанским «Рубином», а «Ахмат» на выезде обыграл тульский «Арсенал» со счётом 3:1.