Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) не будет продавать братьев Антона и Алексея Миранчуков до конца текущего трансферного окна, заявил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.
Хотелось бы успокоить болельщиков: Ни о каком уходе братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить не приходится, — приводит его слова
Sport24.
Брейдо добавил, интерес к братьям действительно присутствует, сами игроки хотят попробовать свои силы в Европе, и клуб заинтересован в развитии футболистов.
Также как и в полноценной интеграции в европейский рынок и финансовой стабильности.
Ранее главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что хочет сохранить Антона и Алексея Миранчуков в составе клуба на как можно более долгий срок, писал News.ru.