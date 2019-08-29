https://static.news.ru/photo/da10cd66-ca21-11e9-909c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Футбольный клуб «Локомотив» (Москва) не будет продавать братьев Антона и Алексея Миранчуков до конца текущего трансферного окна, заявил директор клуба по связям с общественностью Кирилл Брейдо.

Хотелось бы успокоить болельщиков: Ни о каком уходе братьев Миранчуков в нынешнее трансферное окно говорить не приходится, — приводит его слова Sport24 .

Брейдо добавил, интерес к братьям действительно присутствует, сами игроки хотят попробовать свои силы в Европе, и клуб заинтересован в развитии футболистов.

Также как и в полноценной интеграции в европейский рынок и финансовой стабильности.

Ранее главный тренер «Локомотив» Юрий Сёмин заявил, что хочет сохранить Антона и Алексея Миранчуков в составе клуба на как можно более долгий срок, писал News.ru.