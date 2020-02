Это рекордный показатель за всю историю английского чемпионата. Предыдущий рекорд принадлежал «Сити» в сезоне-2018/19, когда команда оторвалась от «Манчестер Юнайтед» на 19 очков.

HISTORICAL RECORD - Liverpool's advantage over Manchester City (22 points) is the largest ever recorded between the first and second in the entire history of the #PremierLeague , ANY DAY of the season. Beat the +19 that City achieved in 2018 compared to United. pic.twitter.com/OIaZUi98uL