Аргентинский футболист Лионель Месси стал свободным агентом. Его контракт с «Барселоной» истёк 1 июля 2021 года.

Аргентинец имеет возможность подписать новый контракт с «Барселоной» даже в статусе свободного агента.

Лионель Месси выступает за «Барселону» с 2003 года. В составе каталонской команды он десять раз побеждал в испанской Ла Лиге, семь раз завоёвывал Кубок Испании и восемь раз Суперкубок страны. На его счету четыре победы в Лиге чемпионов, три — в Суперкубке УЕФА, а также три победы в клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что нападающий «Барселоны» Лионель Месси будет получать по новому контракту с «сине-гранатовыми» около 60 млн евро в год.