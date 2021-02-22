Лидер ЦСКА Никола Влашич рассказал о возможном уходе из клуба

https://static.news.ru/photo/9f26e06a-75c3-11eb-aa30-96000091f725_660.jpg Никола Влашич Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер московского ЦСКА, полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич может покинуть московский клуб в случае выгодного для «красно-синих» предложения. Такую возможность допустил сам футболист.

В интервью изданию Sportske Novosti игрок отметил , что ряд клубов проявлял к нему интерес и предлагал армейцам за него существенную сумму. Однако этого оказалось недостаточно, поскольку ЦСКА не готов расставаться со своим лучшим игроком, отдав его по дешёвке.

Я знаю, что некоторые клубы хотели заполучить меня, но в ЦСКА чётко сказали, что отпустят меня исключительно в случае, если заплатят не менее €35 млн. <...> Это очень большие деньги за футболиста, играющего в российском чемпионате, особенно в период пандемии, к тому же ещё и зимой. Я не знаю, был ли кто-то готов потратить даже €25 млн, а уж тем более €35 млн, — сказал Никола.

Влашич отметил, что для него очевидна его популярность как в России, так и на родине, чему в значительной мере поспособствовали выступления за ЦСКА. Футболист при этом замечает, что не испытывает в связи с этим никакого давления и прекрасно себя чувствует.

Ранее ЦСКА пробился в четвертьфинал Кубка России, в матче 1/8 финала обыграв «СКА-Хабаровск» 2:0, Влашич забил один из мячей. Как писал NEWS.ru, главный тренер москвичей Виктор Гончаренко назвал победу своей команды заслуженной.