Гончаренко отреагировал на победу ЦСКА в Кубке России

https://static.news.ru/photo/ed2a0d9e-744e-11eb-a795-96000091f725_660.jpg Виктор Гончаренко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал победу над «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России. «Армейцы» на своём поле выиграли со счётом 2:0.

Наш выход заслуженный. Правда, долго приспосабливались к полю, но спустя некоторое время приспособились. Действовали качественно как в атаке, так и в обороне. До удаления «СКА-Хабаровск» оказывал сопротивление, но после 2:0 успокоилась игра. Мы ловили на встречных атаках, но надо было быть внимательнее, — сказал Гончаренко на послематчевой пресс-конференции.

Также тренер отметил дебют Соломона Рондона за ЦСКА.

Мы увидели, что Рондон попадает в моменты, когда надо отыграться или придержать мяч. Сегодня это всё было. Надеемся, что забитые мячи придут совсем скоро. Он провёл только одну тренировку с командой, поэтому взаимопонимания сегодня где-то не хватало, — отметил тренер.

Как ранее писал NEWS.ru, главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран объяснил поражение от ЦСКА.