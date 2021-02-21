Юран отреагировал на поражение от ЦСКА

Фото: vk.com/pfc_cska

Информация о том, что Великобритания может принять все матчи чемпионата Европы по футболу, может не соответствовать действительности. Об этом заявил глава Минздрава страны Мэтт Хэнкок.

Я не видел никакой информации об этом и исхожу из того, что эти сведения неверны, — заявил министр в эфире телеканала Sky News. Ранее издание The Sunday Times сообщило, что...