Юран отреагировал на поражение от ЦСКА

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Юран прокомментировал поражение от ЦСКА в матче 1/8 финала Кубка России. Команда Юрана на выезде проиграла со счётом 0:2.
Я доволен парнями, всё-таки мы играли с ЦСКА на их поле. Матч разделился на две ситуации: когда играли 11 футболистов и когда мы играли в меньшинстве. Против ЦСКА с удалением играть проблематично. Парнями я доволен, бились, старались — претензий не могу предъявить. В первом тайме старались навязать борьбу, быстрые атаки получились, но скованность чувствовалась. Не было раскрепощённости, особенно при атаке, — сказал Юран на послематчевой пресс-конференции.
По мнению Юрана, погодные условия были комфортными.
Условия были неплохие, небольшой снежок, в такую погоду можно играть. Минус 15, минус 20 не было — ничего сверхъестественного. В Германии тоже во время снегопада играют, — отметил тренер.
Как ранее писал NEWS.ru, бразилец Марио Фернандес продлил трудовое соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «красно-синих».