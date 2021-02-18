Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

Фернандес за свою карьеру в стане «армейцев» забил шесть голов и провёл 289 матчей. За ЦСКА защитник выступает с 2017 года.
В розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко находятся на втором месте в турнирной таблице.
На этой неделе ряды «красно-синих» пополнили норвежский полузащитник Эмиль Бохинен из «Стабека» и венесуэлец Саломон Рондон. Рондон будет выступать за «армейцев» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Права на игрока принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан». Соглашение Бохинена рассчитано до окончания сезона-2024/25, сообщал NEWS.ru.