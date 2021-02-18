Марио Фернандес продлил контракт с ЦСКА

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Бразилец Марио Фернандес продлил трудовое соглашение с московским футбольным клубом ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба «красно-синих».

Обновлённый контракт защитника сборной России действует до конца сезона-2023/24.

Фернандес продлил контракт с ЦСКА до окончания сезона-2023/24, — сообщила пресс-служба клуба.

Фернандес за свою карьеру в стане «армейцев» забил шесть голов и провёл 289 матчей. За ЦСКА защитник выступает с 2017 года.

В розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Виктора Гончаренко находятся на втором месте в турнирной таблице.

На этой неделе ряды «красно-синих» пополнили норвежский полузащитник Эмиль Бохинен из «Стабека» и венесуэлец Саломон Рондон. Рондон будет выступать за «армейцев» на правах аренды до конца нынешнего сезона. Права на игрока принадлежат китайскому клубу «Далянь Ифан». Соглашение Бохинена рассчитано до окончания сезона-2024/25, сообщал NEWS.ru.