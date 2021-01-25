Лэмпард официально покинул пост главного тренера «Челси»

https://static.news.ru/photo/0702a16e-5f09-11eb-b93d-fa163e074e61_660.jpg Фрэнк Лэмпард Фото: David Klein via imago-images.de/Global Look Press

Футбольный клуб «Челси» подтвердил информацию об отставке главного тренера Фрэнка Лэмпарда.

Наставник возглавил «Челси» в июле 2019 года. Его контракт был рассчитан на три года.

Мы благодарны Фрэнку за успехи, которых он добился на посту главного тренера. Однако последние результаты и выступления не соответствовали ожиданиям клуба, — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии «Челси» набрал в 19 матчах 29 очков. Клуб находится на девятом месте в турнирной таблице.

Ранее NEWS.ru писал, что первая тренировка футболиста Александра Кокорина в составе итальянской «Фиорентины» состоится 26 января. Об этом заявил журналист Николо Скира.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».