Назначена дата первой тренировки Кокорина с «Фиорентиной»

По его словам, 25 января Кокорин прибудет в Италию для прохождения медосмотра. После этого запланировано подписание контракта с футбольным клубом до 2024 года. Известно, что сумма сделки составит €4,5 млн.

Tomorrow Aleksandr #Kokorin will be in Italy to have medicals at Villa Stuart. Then he will sign the contract with #Fiorentina until 2024. Fiorentina pay 4,5M to #SpartakMoskva . On Tuesday scheduled the first training with Viola. Done deal and confirmed. #transfers @violanews https://t.co/KdD3XoEaR1