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Футбол

Назначена дата первой тренировки Кокорина с «Фиорентиной»

13:53, 25 января 2021 23
Александр Кокорин Александр Кокорин Фото: Дмитрий Голуб/Global Look Press

Первая тренировка футболиста Александра Кокорина в составе итальянской «Фиорентины» состоится 26 января. Об этом заявил журналист Николо Скира.

По его словам, 25 января Кокорин прибудет в Италию для прохождения медосмотра. После этого запланировано подписание контракта с футбольным клубом до 2024 года. Известно, что сумма сделки составит €4,5 млн.

Уже на 26 января запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной», — написал Скира в Twitter.

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.

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