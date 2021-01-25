Назначена дата первой тренировки Кокорина с «Фиорентиной»

https://static.news.ru/photo/633577de-5efc-11eb-97c0-fa163e074e61_660.jpg Александр Кокорин Фото: Дмитрий Голуб/Global Look Press

Первая тренировка футболиста Александра Кокорина в составе итальянской «Фиорентины» состоится 26 января. Об этом заявил журналист Николо Скира.

По его словам, 25 января Кокорин прибудет в Италию для прохождения медосмотра. После этого запланировано подписание контракта с футбольным клубом до 2024 года. Известно, что сумма сделки составит €4,5 млн.

Уже на 26 января запланирована первая тренировка российского игрока с «Фиорентиной», — написал Скира в Twitter.

Tomorrow Aleksandr #Kokorin will be in Italy to have medicals at Villa Stuart. Then he will sign the contract with #Fiorentina until 2024. Fiorentina pay 4,5M to #SpartakMoskva . On Tuesday scheduled the first training with Viola. Done deal and confirmed. #transfers @violanews https://t.co/KdD3XoEaR1 — NicolÃ² Schira (@NicoSchira) January 24, 2021

Некоторое время назад московский футбольный клуб «Спартак» официально объявил, что форвард «красно-белых» Александр Кокорин переходит в итальянскую «Фиорентину».

При этом бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что не верит в интерес итальянского клуба к Кокорину, который в последнее время постоянно травмируется. Он выразил мнение, что футболист, скорее всего, перейдёт в «Сочи».

Ранее NEWS.ru писал, что Александру Кокорину следует побыстрее выучить итальянский язык, а также постараться вести себя поскромнее в новом клубе. Такие советы футболисту дал Андрей Канчельскис, выступавший за «Фиорентину» в 90-е годы.