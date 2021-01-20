«Спартак» хайпует: Червиченко слабо верит в интерес «Фиорентины» Кокориным

https://static.news.ru/photo/c710e660-5b07-11eb-badb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Андрей Червиченко отреагировал на информацию о том, что нападающий «красно-белых» Александр Кокорин попал в сферу интересов итальянской «Фиорентины».

Мне смешно это слышать. Итальянцы, конечно, ребята весёлые, но не настолько, чтобы тратить деньги на игрока, у которого проблемы со здоровьем. «Спартак» решил похайповать. Переговоры — это ещё не значит, что его уже покупают. И вообще не факт, что это реальная база. Может, они просто поговорили. Скорее, все эти новости для «Сочи» — единственного клуба, который серьёзно рассматривает Кокорина, — сказал Червиченко корреспонденту NEWS.ru.

Он слабо верит, что «Фиорентину» может заинтересовать игрок, который в последнее время постоянно травмируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что руководство итальянской команды всерьёз задумывается над приобретением 29-летнего Кокорина. Позже «красно-белые» подтвердили эту информацию.

Экс-футболист «Динамо», «Зенита», «Сочи» Кокорин перешёл в «Спартак» летом прошлого года. На его счету в «Спартаке» два гола, оба — с пенальти.

В настоящее время «Спартак» занимает третье место в чемпионате России, «Фиорентина» — 14-е в чемпионате Италии.

«Красно-белые» продолжают вести переговоры по поводу возвращения полузащитника амстердамского «Аякса» Квинси Промеса. Стороны находятся в контакте, писал NEWS.ru.