Депутат Госдумы назвал цирком изменение приговора Кокорину и Мамаеву

https://static.news.ru/photo/38d5f994-d597-11ea-8ea7-fa163e074e61_660.jpg Павел Мамаев и Александр Кокорин Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Депутат Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал решение Мосгорсуда по делу братьев Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого.

Мы понимаем, что многие решения по многим резонансным вопросам принимаются не в суде, а в других органах. Они понесли заслуженное наказание, а сейчас их решили реабилитировать. Не знаю, зачем это делать: в преддверии следствия над Фургалом в Хабаровске или иных дел. У нас, к сожалению, проблемы с независимостью ветвей власти друг от друга. И пока мы её не решим, вряд ли сможем двигаться к построению демократического и правового государства, — сказал Лебедев корреспонденту NEWS.ru.

По его словам, в России нельзя представить, чтобы кто-то подал в суд на президента: «В Америке или Европе — легко, каждый второй это может сделать. У нас это нонсенс».

Видимо, судебная власть в нашей стране зависима от других ветвей. Сегодня Мамаева и Кокорина оправдали, завтра снова осудят, и так по кругу. Это цирк, который может продолжаться вечно, — добавил он.

Парламентарий также уверен, что Кокорина сумел купить только «Спартак» именно потому, что «другие клубы зависят от решения людей, чьи фамилии называть не будем, а „Спартак“ под руководством господина Леонида Федуна от этих решений не зависит».

И спасибо ему за то, что он способен принимать независимые решения. «Локомотив» очень хотел [купить] Кокорина, но спросите господина Белозёрова, что помешало его приобрести? Пусть он скажет правду хоть раз в жизни. У нас все решения принимаются по звонку сверху всегда и навсегда. Я уверен, что и по ним звонили, — заключил он.

Мосгорсуд в повторном апелляционном заседании изменил приговор Александру и Кириллу Кокориным, Павлу Мамаеву и Александру Протасовицкому. Суд постановил приговор Пресненского суда отменить. Оправдать Мамаева, Протасовицкого и Кирилла Кокорина по обвинению по статье 213 УК «Хулиганство». За ними признано право на реабилитацию.

Александра Кокорина суд признал виновным в совершении преступления по статье 115 УК «Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью» и статье 213 УК «Хулиганство». Ему назначено наказание сроком в один год шесть месяцев. Мамаева суд постановил признать виновным в причинении лёгкого вреда здоровью и по статье 116 УК «Побои» и назначил ему наказание в виде одного года исправительных работ, писал NEWS.ru.