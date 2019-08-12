Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Московский «Локомотив» рискует не договориться о контракте с полузащитником Франком Рибери, который является свободным агентом.

Как я уже говорил, «Локомотив» действительно заинтересован в услугах Франка. Но очень многое поставлено на карту, потому что семье Франка будет очень тяжело переехать в Россию. А семья для него...