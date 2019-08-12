Главный тренер самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Миодраг Божович продолжит работу с командой.
Можно не говорить о том, что над Божовичем сгущаются тучи — 100 процентов, руководство клуба ему доверяет, — приводит
ТАССслова генерального директора клуба Виталия Шашкова.
В пяти стартовых турах чемпионата России «Крылья» потерпели четыре поражения. В турнирной таблице самарский коллектив расположился на 14-м месте.
Ранее News.ru писал, что Франк Рибери может не перейти в «Локомотив» из-за нежелания его семьи переезжать в Россию.